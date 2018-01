Heutzutage haben Sicherheitslücken nicht nur coole Namen, sie brauchen auch ein Logo. Aber welches gehört wozu?

Keine Sicherheitslücke ohne Logo oder wie es im englischen Sprachraum heißt: BWAIN - "Bugs With An Impressive Name". Für Sicherheitsforscher gehört es schon seit einiger Zeit zum guten Ton, den von ihnen entdeckten Lücken mehr oder weniger selbsterklärende Namen (und damit auch den passenden Hashtag) zu geben. Mittlerweile geht es oft noch einen Schritt weiter und die entdeckten Sicherheitslücken oder Angriffsszenarien bekommen gleich noch ein Logo – es geht halts nichts über gutes Marketing.

Wie immer läuft das Quiz auf Zeit: Je schneller Sie die Fragen richtig beantworten, desto mehr Punkte bekommen Sie. Insgesamt können Sie 220 Punkte erreichen. Bitte nicht schummeln oder in den Kommentaren vorsagen, um den anderen den Spaß nicht zu verderben.

P.S.: Neue Quizthemen sind weiterhin willkommen