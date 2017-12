Es gibt Computer- und Konsolenspiele, die praktisch jeder kennt. Heute gilt es in unserem Quiz, charakteristische Grafiken und Sprites den richtigen Retrogames zuzuordnen. Viel Erfolg!

Egal, ob man jemals Pac-Man gespielt hat oder nicht – den mampfenden gelben Kreis kann eigentlich jeder zuordnen. Ganz so einfach sind die Fragen in unserem Retroquiz natürlich nicht, aber auch alle in der heutigen Ausgabe vorkommenden Computer- und Konsolenspiele haben entweder Genres begründet, waren absolute Highlights, haben durch zahllose Fortsetzungen bis heute überlebt oder wurden kürzlich mit moderner Grafik neu aufgelegt. Viel Spaß!

Wieder immer läuft das Quiz auf Zeit: Je schneller Sie die Fragen richtig beantworten, desto mehr Punkte bekommen Sie. Bitte nicht schummeln oder in den Kommentaren vorsagen, um den anderen den Spaß nicht zu verderben.

P.S.: Ideen für neue Quizthemen sind immer willkommen, einfach anmailen ➡️ (vza)