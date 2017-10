Die Charaktere aus Computerspielen sind heute längst bekannter als Schauspieler. Ein Blick reicht, um sie dem richtigen Game zuzuordnen. In unserem Quiz können Sie testen, wie gut sie die Polygonhelden wirklich kennen.

Aus den Pixelhäufchen früher Computerspiele sind über die Jahre geschmeidig animierte und mitunter fast schon real anmutende Polygonhelden geworden.

Pac-Man, Mario & Co. kennt zwar auch jeder, doch inzwischen hat man es in Spielen oft mit zwar (mit nicht selten) übermenschlichen, aber doch fast fotorealistisch gerenderten Figuren zu tun, die sich realistisch bewegen und denen man sogar Emotionen abnimmt … ok, Ausnahmen wie die Animationen in Mass Effect Andromeda bestätigen die Regel ;-)

Aber wie gut kennen Sie die Spielfiguren tatsächlich? In unserem Quiz können Sie Ihr Wissen unter Beweis stellen.

Auch diesmal läuft das Quiz auf Zeit: Je schneller Sie die Fragen richtig beantworten, desto mehr Punkte gibts. Bitte nicht schummeln oder in den Kommentaren vorsagen, um den anderen den Spaß nicht zu verderben. Viel Spaß!

P.S.: Ideen für neue Quizthemen sind immer willkommen ➡️ (vza)