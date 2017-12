Auf am letzten Freitag des Jahres gilt: "Thank God, It's Quiz Friday!" Diesmal gilt es, Icons den richtigen Apps zuzuordnen. Viel Erfolg!

Einige Apps auf dem Smartphone oder Tablet tippen die Finger mehrmals täglich an, andere gammeln dafür unberührt vor sich hin. Im Schnitt installieren Anwender auf ihren Mobilgeräten 20 bis 30 Apps, die sie regelmäßig nutzen. Rund Dreiviertel der Apps werden jedoch spätestens nach drei Tagen wieder gelöscht.

Die oft eingesetzten Apps finden die Finger unbewusst, bei anderen prägt man sich meist die Kombination aus Bilder und Namen ein. Im letzten #TGIQF-Quiz des Jahres können Sie testen, wie gut Sie Apps für iOS und Android an den Icons erkennen können. Viel Spaß!

Wie immer läuft das Quiz auf Zeit: Je schneller Sie die Fragen richtig beantworten, desto mehr Punkte bekommen Sie. Insgesamt können Sie diesmal 400 Punkte erreichen. Bitte nicht schummeln oder in den Kommentaren vorsagen, um den anderen den Spaß nicht zu verderben.

P.S.: Ideen für neue Quizthemen sind immer willkommen, Vorschläge einfach an den Quizmaster mailen ➡️ (vza)