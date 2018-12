TGIQF – das Quiz: die LucasArts-Adventures

Als wäre der Schock nicht groß genug gewesen, dass George Lucas im Jahr 2012 sein Filmimperium an Disney verkauft hatte. Im Folgejahr machte der Micky-Maus-Konzern dann auch noch die Spieleschmiede LucasArts dicht, die in den 80er und 90er Jahren Point-and-Click-Adventures zum Kult gemacht hatte – nicht nur für Fans das Genres eine Katastrophe.

Doch für Nostalgiker lassen die HD-Auflage von "The Secret of Monkey Island: Special Edition" (2009 noch von LucasArts selbst veröffentlicht) oder die von Tim Schafers Double Fine Productions höchstpersönlich neu gezeichneten Fassungen "Full Throttle Remastered", "Grim Fandango Remastered" und nicht zuletzt "Day of the Tentacle Remastered" den Kult in hochaufgelöster Grafik wiederauferstehen. Wer noch die Originalspiele besitzt, kann sie mit dem Emulator ScummVM betriebssystemübergreifend auf modernen Systemen spielen.

Für Fans übrigens ein Muss: Die von Fans gemachte, freie Fortsetzung "Return of the Tentable – Prologue" fängt den Charme des Originals perfekt ein. Dasselbe gilt für die Fan-Fortsetzung von "Zak McKracken: Between Time and Space".

Zur Vorbereitung auf unser Quiz müssen Sie aber nicht alle LucasArts-Adventures noch einmal durchspielen. Es reicht, in den grauen Zellen zu kramen, um die Fragen richtig zu beantworten. Weil das mitunter etwas länger dauern kann, läuft das Quiz diesmal nicht auf Zeit. Googeln gilt trotzdem nicht. Und bitte nicht in den Kommentaren vorsagen – die anderen sollen sich auch mal den Kopf zerbrechen, oder? Ihre Ergebnisse können Sie aber gerne posten oder teilen.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Natürlich sind auch weiterhin Vorschläge willkommen: Einfach den Quizmaster anmailen!

