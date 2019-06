TGIQF – das Quiz für Minecraft-Profis

Für die einen ist es virtuelles Lego, für die anderen ein Kultspiel. Dass sich Minecraft auch nach zehn Jahren noch ungebrochener Beliebtheit erfreut, hätte sich dessen Erfinder Markus Persson in den kühnsten Träumen kaum vorstellen können. Kaum ein Spiel zieht sowohl Kinder als auch Erwachsene so in den Bann wie Minecraft. Aber was wissen Sie über die Kult-Klötzchen?

Diesmal läuft das Quiz nicht auf Zeit, weil es einiges zu lesen gibt. Aber bitte trotzdem nicht googlen oder in den Kommentaren vorsagen. Ihre Ergebnisse können Sie natürlich gerne posten oder teilen. Viel Spaß!

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wenn Sie Ideen für ein Quiz haben, freut sich der Quizmaster über eine Mail; komplette Quizze honorieren wir bei Veröffentlichung für jede Frage/Antwort-Kombination mit 5 Euro. (rop) / (vza)