Wer heise online liest, Science Fiction mag, mit Elektronik bastelt oder sich generell für Technik interessiert, schnappt immer wieder etwas Physik auf. In unserem Quiz können Sie Ihr Wissen testen.

#TGIQF: Das Quiz

"Thank God It's Quiz Friday!" Jeden Freitag gibts ein neues Quiz aus den Themenbereichen IT, Technik, Entertainment oder Nerd-Wissen: