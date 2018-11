TGIQF - zum T.A.R.D.I.S.-Tag ein Quiz zu Doctor Who

Heute gehts in unserem wöchentlichen Quiz um die am längsten im TV laufende Science-Fiction-Serie "Doctor Who". 2009 kürte sie das Guiness-Buch zur erfolgreichsten Science-Fiction-Serie aller Zeiten – noch vor Star Trek. Am "Tag des Doktors" heute vor fünf Jahren wurde die gleichnamige Folge in 94 Ländern gleichzeitig im Fernsehen und als 3D-Fassung in Kinos ausgestrahlt – ein weiterer Weltrekord.

Inzwischen reist der Doktor seit 55 Jahren mit seiner T.A.R.D.I.S. in immer wieder neuen Inkarnationen durch Raum und Zeit. Dabei trifft er auf die skurrilsten Widersacher, von niedlichen kleinen Fettmännchen über weinende Engel bis hin zu furzenden Alienrassen. Wie gut kennen Sie den Doktor?

Unser Quiz läuft diesmal wieder auf Zeit, damit niemand noch schnell googeln kann. Nur wenn Sie die Fragen schnellstmöglich richtig beantworten, winkt die volle Punktzahl. Achten Sie außerdem darauf, anderen Quiz-Teilnehmern den Spaß nicht durch Spoiler zu vermiesen. Ihre Ergebnisse können Sie aber gerne teilen. Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Natürlich sind auch weiterhin Vorschläge willkommen: Einfach den Quizmaster anmailen!

Wer (wieder) auf den Geschmack gekommen ist, kann "Doctor Who" beispielsweise bei Amazon Prime Video und Netflix streamen:

(Markus Will, Volker Zota) / (vza)