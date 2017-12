Aus dem Überangebot des Free-TVs und der zahlreichen Streaming-Anbieter haben wir eine Handvoll Nerd-tauglicher Sendungen herausgesucht, die in der kommenden Woche laufen.

Ein Highlight der Fernsehwoche kommt direkt am heutigen Freitagabend: Um 20:15 Uhr zeigt Pro7 den zwölften Kinofilm aus dem "Star Trek"-Universum. In "Into Darkness" bekommt es die Crew der Enterprise um Captain Kirk und Commander Spock mit Benedict Cumberbatch zu tun. Wiederholt wird der Film am Sonntag, den 03.12.2017 um 08:25 Uhr, ebenfalls auf Pro7.

41 Jahre alt und doch schon ein Remake: King Kong von 1976, mit Jeff Bridges und Jessica Lange, ist die Neuauflage des Klassikers "King Kong und die weiße Frau" von 1933. Neu bei Netflix ist die deutsche Mystery-Serie "Dark", für die unter anderem Baran bo Odar verantwortlich zeichnet, dessen Hacker-Thriller "Who am I" ebenfalls bei dem Streamingdienst zu sehen ist.

Mehr Entertainment-Tipps bei heise Download:

(vbr)