Die Kollegen von heise Download haben sich bei Fernsehsendern, Streamingdiensten und in den Mediatheken auf Trüffelsuche begeben und ein paar Tipps für die kommende Woche parat.

Die Tage werden kürzer, die Nächte kälter: Der garstige November ist ein guter Monat, um seine Abende auf dem Sofa zu verbringen. Inzwischen ist das Angebot an Home-Entertainment jenseits der Old-School-Sender recht umfangreich und damit auch etwas unübersichtlich geworden. Die Kollegen von heise Download haben sich für die geschätzte Zielgruppe bei Fernsehsendern, Streamingdiensten und in den Mediatheken auf Trüffelsuche begeben – zu Themen wie Künstliche Intelligenz, Cyberkriminalität oder Wissenschaft, aber auch Superhelden, Gaming oder Film-Klassiker.

Und einiges gefunden: Los geht es am Wochenende mit einem Pflichttermin: “Robocop”. Wer sich über das traurige Remake von José Padilha geärgert hat und das Original von Paul Verhoeven noch nicht kennt, bekommt am Samstag um 23:45 Uhr auf ZDFneo noch einmal die Gelegenheit, dieses SF-Klassiker aus den 1980er Jahren genießen zu können. Unbedingte Empfehlung. Weiter geht es am Sonntag mit Wes Cravens Frühwerk “Das Ding aus dem Sumpf” auf Tele 5. Wer eher auf Dokumentationen steht, wird bei ZDFinfo fündig. Da laufen diese Woche Dokus über Thomas Edison und Nikola Tesla.

Einzelheiten und weitere Tipps gibt es im Blog von heise Download: