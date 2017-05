(Bild: dpa, Andrea Warnecke)

Trotz seit über drei Jahren kontinuierlich rückläufiger iPad-Verkäufe bleibt Apple der größte Tablet-Hersteller weltweit – in einem weiter geschrumpften Markt. Wachstum erwarten die Marktforscher nur noch von Tablets mit Hardware-Tastatur.

Apples iPad steht trotz anhaltender Verkaufsrückgänge weiterhin klar an der Spitze des Tablet-Geschäfts. Im ersten Quartal 2017 war rund jedes Vierte weltweit verkaufte Tablet ein iPad, wie aus einer Schätzung der Analysefirma IDC hervorgeht. Apple setzte aber nur noch 8,9 Millionen iPads ab, 13 Prozent weniger als ein Jahr zuvor – ein erneuter Rückgang das dreizehnte Quartal in Folge. Der Gesamtmarkt sei um 8,5 Prozent geschrumpft.

Apples Marktanteil fiel damit von 25,9 auf 24,6 Prozent zurück. Samsung blieb fest auf dem zweiten Platz mit 16,2 Prozent Marktanteil, im Vorjahreszeitraum waren es 15,2 Prozent.

Der chinesische Netzwerk-Ausrüster Huawei konnte als einziger der fünf größten Hersteller die Verkäufe deutlich steigern – wenn auch auf einem relativ niedrigen Niveau von 2 Millionen auf 2,7 Millionen Tablets. Huawei erreichte damit einen Marktanteil von 7,4 Prozent und überholte Amazon, das mit seinen Fire-Tablets bei 6 Prozent liegt. Der weltgrößte PC-Hersteller Lenovo schließt die Top 5 mit einem Marktanteil von 5,7 Prozent ab.

Wachstum nur für Tablets mit Hardware-Tastatur prognostiziert

IDC erwartet in dem seit Jahren schwächelnden Markt aber Wachstum in der Kategorie von Tablets, die als Notebook-Ersatz fungieren sollen, weil die Hersteller sie mit ansteckbaren Tastaturen ergänzen. Auch hier sehen die Marktforscher Apple mit dem iPad Pro an der Spitze, während sie keine näheren Zahlen zu der Produktkategorie veröffentlichen. Neben Samsung und Huawei setzt unter anderem auch Microsoft mit seinen Surface auf diese Geräteklasse.

Obwohl Apple auf ein “mobiles Betriebssystem” setzt, sei das Unternehmen in einer guten Position, um auch in dieser Kategorie der Tastatur-gestützten Tablets an der Spitze zu bleiben, schreiben die Marktforscher – viele Konkurrenten greifen inzwischen auf das Desktop-Betriebssystem Windows zurück.

Apple hat seine iPad-Pro-Reihe seit über einem Jahr nicht mehr aktualisiert. Nur das 9,7”-iPad wurde neu aufgelegt, allerdings erst Ende März – und wird damit in den letzten Quartalszahlen noch nicht berücksichtigt. (mit Material der dpa) /