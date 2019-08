Gamescom 2019 im Tagesrückblick: Neue Spiele, Branchen-Romantik und AoE 2

Die Gamescom ist dieses Jahr mit spannenden Neuankündigungen gestartet. Im Tagesrückblick erzählen die auf der Gamescom anwesenden Redakteure von heise online in zehn Minuten von ihrem Messetag – heute mit Martin Fischer (@martin_fischer), Daniel Herbig und Michael Wieczorek (@avavii).

Gamescom-Tagesrückblick #1 2019



Das neue Comanche, Synced, Port Royale 4 oder Humankind kannte vor der Gamescom 2019 noch niemand – jetzt sind sie in aller Munde. Dank dem Opening Night Live-Event von Moderator Geoff Keighley gab es gleich am Montag mehrere bedeutsame Neuankündigungen. Besonders auffällig: Keighleys offene Freundschaft zu Hideo Kojima.

Tagesaktuell von der Messe

Am Dienstag ging es bereits in die Vollen mit unseren ersten Terminen: Wir berichten unter anderem von Age of Empires 2 Definitive Edition und den interessanten technischen Details, die uns der Chefentwickler verraten hat. Außerdem erklären wir, warum wir bisher von Microsofts Streaming-Service Project X-Cloud enttäuscht sind und welche Spiele künftig mit Raytracing-Effekten von Nvida aufwarten. Zum Abschluss geben wir noch einen kleinen Überblick über kommende Termine. Das alles besprechen wir im Tagesrückblick direkt vom Messegelände in Köln.

