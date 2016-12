(Bild: tagesschau.de)

Die Tagesschau-App 2.0 könnte den Interessen von Verlagen entgegenkommen, da Videos prominenter als bisher platziert sind.

Die "Tagesschau" hat ein umfassend erneuerte Version ihrer Smartphone-App auf herausgebracht. "Die neue App ist eine Reaktion auf die veränderte Mediennutzung", sagte Christian Nitsche, Zweiter Chefredakteur der Redaktion ARD aktuell, am Mittwoch während einer Präsentation in Hamburg. Die Neuentwicklung sei aber nicht als Antwort auf den jahrelangen Rechtsstreit zwischen Verlegern und der ARD zu sehen, ergänzte Nitsche. Zuletzt hatte das Oberlandesgericht Köln am 30. September entschieden, die App mit Beispielstag vom 15. Juni 2011 sei presseähnlich und damit unzulässig.

Nitsche sagte, die neue App könne auch den Interessen von Verlagen entgegenkommen, da die "Tagesschau"-Videos im Vordergrund stünden. Die Videobeiträge in der App der ARD-Nachrichtensendung erscheinen von nun an auch im Hoch- und nicht mehr nur im Querformat. Die Tagesschau-App gibt es für Android und iOS. (dpa) / (anw)