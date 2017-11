BitScope-Einschub mit 144 Raspberry Pi 3 auf 6 HE.

Für das Los Alamos National Laboratory baut die Firma BitScope Rack-Einschübe mit 144 Raspi-3-Boards, die sich zu einem Cluster mit 1008 Raspberry Pi 3 und 4032 ARMv8-Kernen kombinieren lassen.

Raspberry Pi 3 im Cluster: Das US-Forschungsinstitut Los Alamos National Laboratory (LANL) packt über 1000 der beliebten Mini-Rechner in ein Rack. Die Firma BitScope entwickelt dafür einen Einschub namens Cluster Module mit sechs Höheneinheiten (6 HE), der 144 Raspis aufnimmt. Sieben dieser 6-HE-Einschübe fasst ein 42-HE-Schrank, in dem dann 1008 Raspberry Pi 3 mit 4032 ARMv8-Kernen laufen.

BitScope Cluster Blade CP60 für 60 (4 × 15) Raspberry Pi 3 (Bild: BitScope )

In ein Cluster Module passen drei Cluster Packs (CP), von denen zwei je 60 (CP60) und eines 30 (CP30) Raspis aufnimmt. Die Cluster Packs sorgen auch für die Stromversorgung der Rechner. Von den insgesamt 150 Raspis sind 6 als Reserve vorgesehen.

In jedem Cluster Module sitzen noch die nötigen Netzteile und Lüfter sowie drei Gigabit-Ethernet-Switches mit je 48 Ports und zwei 10GbE-Ports für den Top-of-Rack-(ToR-)Switch. Pro Cluster Module sind also sechs 10GbE-Ports am ToR-Switch nötig, bei sieben Cluster Modules folglich 42 Ports.

Weniger als 6 kW pro Rack

Bei 5 Watt "typischer" Leistungsaufnahme pro Raspi verspricht BitScope unter 6 kW pro Rack. Die Kosten sollen unter 150 US-Dollar pro Raspi-Knoten liegen. Dank Netzwerk-Boot können alle Raspis im Rack auf Wunsch dasselbe Software-Image laden.

Das BitScope Cluster Module wurde auf der Supercomputing 2017 (SC17) in Denver vorgestellt. Das LANL will den Raspi-Cluster als Testsystem zur Entwicklung für Software zur Verwaltung von Clustern nutzen.

BitScope ist für das fast gleichnamige USB-Oszilloskop bekannt und hat mit dem BitScope Blade und dem Blade Rack bereits Systeme zur robusten Montage von Rasberry Pis etwa in Schaltschränken entwickelt. (ciw)