Anfang 2017 will der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband (BZP) eine Taxi-Sharing-App für junge Kunden veröffentlichen.

Der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband (BZP) reagiert mit einem eigenen Projekt auf die zunehmende Beliebtheit des Fahrdienstes Uber. Um vermehrt junge Kunden für klassische Taxen zu gewinnen, plant der BZP eine eigene Taxi-Sharing-App.

Wie Geschäftsführer Thomas Grätz gegenüber der Welt am Sonntag bestätigte, befindet sich die App derzeit in der Entwicklung und soll voraussichtlich Anfang 2017 veröffentlicht werden. Die Software wird sich an CleverShuttle und Uber Pool orientieren. Kunden können sich über die Taxi-Sharing-App ein normales Taxi für eine einzelne Fahrt oder ein so genanntes Sammeltaxi bestellen. Bei letzterem Angebot zeigt die App, ob weitere Kunden ein Ziel in der selben Richtung ansteuern. Nutzer können dann bei diesem Sammeltaxi zusteigen und sich die Fahrtkosten teilen.

Taxi-Sharing wird Anfang des nächsten Jahren in Hamburg starten. Das neue Angebot wurde laut dem BZP bereits von den Behörden genehmigt. Durch eine Zusammenarbeit mit der örtlichen Taxizentrale stehen zu Beginn bereits rund 600 Taxen zur Verfügung. Ist der Testlauf erfolgreich, könnte er im nächsten Jahr auch auf andere Städte ausgeweitet werden. (axk)