(Bild: IdenExpo, Hannover)

Auf dem Messegelände in Hannover ist heute zum 7. Mal die IdeenExpo gestartet. Sie will Jugendliche mit einem breiten Programm unterhaltsam an Naturwissenschaft und Technik heranzuführen.

Wohnen wie ein Polarforscher oder einmal inmitten einer menschlichen Zelle stehen: Das können die Besucher der Technik- und Wissensschau IdeenExpo, die aktuell bis zum 18. Juni auf dem Messegelände in Hannover läuft und für Besucher kostenlos ist. Die Ausstellung will jungen Leuten angesichts des Fachkräftemangels Lust auf Technik machen. "Die IdeenExpo soll zur Förderung von Nachwuchsfachkräften beitragen", erklärt IdeenExpo-Chef Volker Schmidt das Konzept.

In zehn Themenwelten haben Jugendliche die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auszuprobieren – etwa bei Wettbewerben im Rennwagenbau, Tauchen im Virtual-Reality-Aquarium oder Kickern mit Druckluft. Die Mitmach-Schau will Jugendlichen die Chance und die Zeit geben, schlummernde Talente zu entdecken. In Gesprächen mit Auszubildenden der ausstellenden Firmen können die Schüler auch Hilfe bei der Berufsorientierung erhalten.

Neben Workshops, Hochschul-Camp und Kinder-Uni laufen abends Pop-Konzerte mit Stars wie Cro, Culcha Candela und den Fantastischen Vier. Die Messe wird vom Land Niedersachsen sowie von Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien unterstützt. (dpa) / (pen)