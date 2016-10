Im Silicon Valley stehen immer weniger normale Restaurants zur Auswahl, denn sie werden von schicken Firmenkantinen und deren Personalbedarf bedrängt. Als Gegentrend gibt es immer mehr reine Bestell-Dienste und Automation.

Im Silicon Valley wird es zunehmend schwierig, ein normales Restaurant für ein Essen außer Haus zu finden. Denn reiche Technologiefirmen wie Google oder Facebook treiben nicht nur die Mieten in die Höhe, sondern werben für ihre Mitarbeiter-Kantinen auch reihenweise Köche und Kellner von bestehenden Lokalen ab. Und auch in anderen Bereichen macht sich das Wirken des Silicon Valley bemerkbar, berichtet Technology Review online in "Wie Technologie Restaurants auffrisst".

So entstehen laut dem Fachmagazin Eater verstärkt Restaurants mit anspruchsvoller Karte, aber ohne eigenen Speisesaal, die Essen ausschließlich zu den Kunden nach Hause liefern. Bestellt wird über eigene Apps oder über Sammel-Dienste wie Seamless oder Grubhub. Lieferdienste an sich sind natürlich keine neue Idee, das Konzept für reine Bestell-Restaurants mit hoher Qualität aber schon. Unter anderem der Koch-Visionär David Chang, Kopf hinter der Restaurantkette Momofuku, hat in New York bereits sein eigenes virtuelles Restaurant namens Ando eröffnet.

Auch bei Restaurants, die ihre Speisesäle behalten, gibt es technisch ermöglichte Neuerungen. Häuser wie das Inamo in London bieten zum Bestellen interaktive Tische an, so dass sie weniger Kellner brauchen. Das Quinoa-Restaurant Eatsa in San Francisco geht sogar noch einen Schritt weiter: Kontakt mit menschlichem Personal haben die Gäste dort überhaupt nicht mehr.

