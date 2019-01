Technology Review: Die besten Innovatoren unter 35 gesucht

Zum sechsten Mal sucht Technology Review, das Innovationsmagazin des Massachusetts Institute of Technology, die besten "Innovatoren unter 35". Mit seinem Nachwuchspreis ehrt das Magazin junge Menschen, die Herausragendes auf ihrem Gebiet geleistet haben. Die Projekte können aus sämtlichen Gebieten der Natur-, Ingenieur- und Computerwissenschaften stammen.

Ausgezeichnet werden konkrete Projekte, den Preis erhalten innovative Ideen aus allen Technologiebereichen, von IT-Anwendungen über Materialforschung, Robotik, Medizin und Biotechnologie bis hin zu Chemie, Energie und Verkehr.

In den vergangenen Jahren waren unter den Gewinnern Daniel Wiegand, Gründer des Elektroflieger-Startups Lilium, oder Svenja Hinderer, die nachwachsende Herzklappen züchtet. Die Preisträger des Jahres 2018 zeigten eine Künstliche Intelligenz, die beim Raketenbau hilft, Glas aus dem 3D-Drucker und eine Software, die Infektionen diagnostiziert.

Den Nachwuchspreis rief 1999 die US-amerikanische MIT Technology Review ins Leben. Unter den Preisträgern waren schon Facebook-Chef Mark Zuckerberg oder Spotify-Gründer Daniel Ek. Wir küren zehn Gewinner, unter ihnen den "Social Innovator of the Year" und den "Innovator of the Year". Sie werden in der Juli-Ausgabe von Technology Review vorgestellt.

Sie wollen selbst mitmachen – oder kennen ein Projekt, das preiswürdig wäre? Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen oder Ihre Empfehlung an tr35@technology-review.de. Einsendeschluss ist der 25. März 2019. Weitere Details zu den Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Wettbewerbsseite. (anwe)