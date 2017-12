Die Online-Ausgabe des Technologiemagazins bringt die zwölf meistgelesenen Artikel des ausgehenden Jahres.

Internet-Medien können bekanntlich ohne Umwege messen, welche Themen die Leser besonders interessieren – das haben sie Print, Radio und Fernsehen voraus. Die Redaktion der Online-Ausgabe des Technologiemagazins Technology Review hat deshalb jedes Jahr zum Jahresende in ihr Redaktionssystem geschaut und die beliebtesten Beiträge der vergangenen zwölf Monate zusammengetragen – daran orientiert, was die Besucher der Website am häufigsten gelesen haben. Am gestrigen Donnerstag wurden die populärsten TR-Online-Artikel der Monate Januar bis Juni vorgestellt, am heutigen Freitag folgen die Monate Juli bis Dezember.

In der Rangliste der Popularität ganz oben finden sich diesmal vier Beiträge zum Thema Transport, drei Artikel aus dem Bereich Energie, je zwei Texte aus den Gebieten Leben und Umwelt und einer aus dem Ressort Infotech. Im vergangenen Jahr war die Verteilung leicht anders: Damals waren gleich fünf Beiträge zum Thema Energie, drei Artikel aus dem Bereich Transport, zwei Texte aus dem Gebiet Leben und je einer aus den Ressort Umwelt und Infotech am beliebtesten.

Besonders oft bei Technology Review geklickt wurden 2017 unter anderem ein Text über neuartige Benzinmotoren ohne Zündkerzen, ein Artikel über ein bestimmtes Hormon, das sich in gesunden, sehr alten Menschen nachweisen lässt, ein Beitrag über ultraleichte Betondecken, die sich an alter Architektur orientieren, den Kampf gegen die Wüstenbildung in Afrika sowie die offene "Beichte" eines Entwicklers, unmoralischen Code geschrieben zu haben. Alle Beiträge sind wie üblich kostenlos abrufbar.

