Technology Review: Jahresrückblick auf 2018

Online-Magazine bieten die Möglichkeit, genau zu messen, welche Artikel die Leserinnen und Leser besonders interessant finden – Printmedien, Hörfunk oder TV können das nicht. Die Redaktion der Internet-Ausgabe des Technologiemagazins Technology Review schaut deshalb wie jedes Jahr zum Jahresende in ihr Redaktionssystem und hat daraus die beliebtesten Beiträge der vergangenen zwölf Monate zusammengetragen – jeweils darauf gestützt, was die Besucher der Website am häufigsten gelesen haben. Am gestrigen Donnerstag wurden die populärsten TR-Online-Artikel der Monate Januar bis Juni vorgestellt, am heutigen Freitag folgen die Monate Juli bis Dezember.

In der Rangliste der Popularität ganz oben finden sich diesmal fünf Beiträge zum Thema Infotech, vier Artikel zum Thema Leben, zwei Artikel aus dem Bereich Transport und einer aus dem Ressort Energie. Im vergangenen Jahr 2017 war die Verteilung etwas anders: Damals waren vier Beiträge zum Thema Transport vorne, drei Artikel aus dem Bereich Energie, je zwei Texte aus den Gebieten Leben und Umwelt und einer aus dem Ressort Infotech.

Besonders oft bei Technology Review geklickt wurden 2018 unter anderem ein Text über besonders teure Therapieformen, ein Artikel über die Irrlehren der KI-Vorhersagen, ein Beitrag über die Frage, ob es schon früher industrielle Zivilisationen auf unserem Planeten gegeben hat, ein Stück, das sich mit dem Wettstreit der spiegellosen Kameras beschäftigt sowie eine Analyse zum Problem, dass Impfungen zum stumpfen Schwert werden können. Alle Beiträge sind wie üblich kostenlos abrufbar.

Mehr zum Thema bei Technology Review online:

(bsc)