Die Online-Ausgabe des Technologiemagazins bringt die zwölf meistgelesenen Artikel des ausgehenden Jahres.

Wer online publiziert, hat gegenüber anderen Mediengatten bekanntermaßen einen entscheidenden Vorteil: Man kann direkt messen, welche Themen die Leser besonders interessieren. Das Team der Online-Ausgabe des Technologiemagazins Technology Review hat deshalb wie in jedem Jahr um diese Zeit zum Jahresende in sein Redaktionssystem geschaut und die beliebtesten Beiträge der vergangenen zwölf Monate zusammengetragen – daran ausgerichtet, was die Website-Besucher am häufigsten gelsn haben. Am gestrigen Dienstag wurden die populärsten TR-Online-Artikel der Monate Januar bis Juni vorgestellt, am heutigen Mittwoch folgen die Monate Juli bis Dezember.

In der Rangliste der Popularität ganz oben finden sich diesmal fünf Beiträge zum Thema Energie, drei Artikel aus dem Bereich Transport, zwei Texte aus dem Gebiet Leben und je einer aus den Ressort Umwelt und Infotech. Im vergangenen Jahr sah das (relativ) ähnlich aus: Damals siegten fünf Beiträge zum Thema Energie, vier Artikel aus dem Bereich Transport, zwei Texte aus dem Gebiet Infotech und einer aus dem Ressort Umwelt.

Besonders beliebt waren im Jahr 2016 unter anderem ein Beitrag über die japanischen Sitten des Energiesparens, ein Text zum Thema Kühlung mit Weltraumeffekten, die Vorstellung einer Miniturbine zur Versorgung ganzer Metropolen, ein Beitrag zur Müllentsorgung in der Silicon-Valley-Hauptstadt San Francisco, ein Stück über Waffen aus dem Hobbykeller und eine Interview zur Frage, ob das Bewusstsein eine Simulation des Gehirns sein könnte. Alle Beiträge sind kostenlos abrufbar.

Mehr zum Thema in Technology Review online: