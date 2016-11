(Bild: UnityMedia)

Nutzer von Kabelanschlüssen beklagen "seit einigen Tagen anhaltende Ausfälle des Telefoniedienstes". Ungewöhnlich an der Fehlermeldung ist, dass anscheinend ausschließlich Fritzboxen an Unitymedia-Anschlüssen betroffen sind.

Kunden des Kabelbetreibers Unitymedia beklagen seit einigen Tagen einen Ausfall des Telefonie-Dienstes und zwar ausschließlich im Zusammenspiel mit Kabelroutern des Berliner Herstellers AVM. Auf Anfrage von heise online teilte Olaf Winter, ein Sprecher von Unitymedia mit, dass das Problem tatsächlich Fritzboxen in Baden-Württemberg betroffen habe. Es sei am Mittwoch, dem 9. November 2016 aufgetreten und bereits am gestrigen Donnerstag um 18 Uhr beseitigt worden.

Die Ursache habe an einem Netzelement des Betreibers gelegen; Fritzboxen seien dabei nicht der Auslöser, sondern lediglich und ausschließlich vom Problem betroffen gewesen. Winter verneinte einen Zusammenhang zum aktuellen, aus Sicherheitsgründen erforderlichen Zertifikatstausch in Fritzboxen ausdrücklich. Sofern Fritzboxen auch heute noch vom selben Problem betroffen seien, empfiehlt das Unternehmen weiterhin, die Geräte für drei bis fünf Minuten auszuschalten, vom Netz zu trennen und danach erst wieder anzuschließen. (dz)