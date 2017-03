Nach den Peppers im vergangenen Sommer hat die Telekom einen weiteren Top-Act für ihre Street Gigs gewinnen können. Das Konzert von Depeche Mode gibt es live im Netz – und auch wieder in einem 360-Grad-Stream.

Die Deutsche Telekom hat für ihre Street Gigs wieder einen dicken Fisch geangelt: Am Freitag präsentieren Depeche Mode erstmals ihr neues Album "Spirit" in kleinem Rahmen im Funkhaus Berlin. Die Telekom übertragt das Konzert am heutigen Freitag ab 20:00 Uhr live auf ihrer Website und auf YouTube. Wie schon bei den Red Hot Chili Peppers im vergangenen Sommer gibt es auch einen 360-Grad-Livestream.

Neu dabei ist Twitter: Das Konzert wird weltweit auch auf dem sozialen Netzwerk unter @streetgigs und streetgigs.twitter.com übertragen. Auch an seine Entertain-Kunden hat die Telekom gedacht. Auf der TV-Plattform der Telekom ist das Konzert ebenfalls live zu sehen und steht danach noch bis voraussichtlich Juni zum Abruf zur Verfügung.

Die Telekom veranstaltet seit 2007 einige "Street Gigs" im Jahr, bei denen die unterschiedlichsten Künstler an besonderen Orten auftreten. Die Konzerte werden ins Internet übertragen, Aufzeichnungen laufen danach auch im Fernsehen.

Seit dem vergangenen Sommer überträgt der Netzbetreiber die Konzerte auch in 360-Grad-Streams, die zum Beispiel mit einem Smartphone mit VR-Halterung angesehen werden können. Neben den zahlreichen "normalen" Fernsehkameras in der Halle kommen dafür vier 360-Grad-Kameras von Nokia zum Einsatz.

(vbr)