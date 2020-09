Telekom-Vorstand: Neue Europa-Chefin und Wössner-Nachfolger

Stühlerücken im Telekom-Vorstand: Den Posten des scheidenden Deutschlandchefs Dirk Wössner übernimmt zum 1. November Srini Gopalan, der bisher für das Europageschäft verantwortlich zeichnete. Neue Europachefin wird dann Dominique Leroy, die zuvor als CEO den belgischen Telekommunikationskonzern Proximus geleitet hat, der aus der ehemals staatlichen Belgacom hervorgegangen ist.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die Zusammenarbeit mit einem starken Vorstandsteam"", erklärte Leroy laut einer Mitteilung der Telekom vom Dienstag. "Ich möchte meine Erfahrung einbringen, um das Wachstum im Segment Europa weiter fortzuführen und zur Gesamtstrategie der Gruppe beizutragen.“

Dominique Leroy (Bild: Telekom)

Alle freuen sich

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dominique im Vorstandsteam", erklärte Vorstandschef Tim Höttges. "Sie kann auf insgesamt über 30 Jahre Erfahrung in der Konsumgüter- und Telekommunikationsindustrie zurückblicken und kennt unsere Branche wie ihre Westentasche." Er schätze "ihre ausgeprägte Markt- und Kundenorientierung", betonte Höttges.

Leroy übernimmt den Posten von Srini Gopalan, der ab November das Deutschlandgeschäft der Telekom verantwortet. Gopalan ist seit Anfang 2017 im Vorstand der Telekom. Neben Stationen bei Bharti Airtel in Indien und Vodafone UK hatte Gopalan als Marketing-Chef von T-Mobile UK die Fusion der damaligen Telekom-Tochter mit Orange zu "Everything Everywhere" begleitet. Inzwischen gehört das ehemalige Joint Venture der BT Group.

Wössner geht zur CompuGroup

Der bisherige Deutschlandchef Dirk Wössner hatte im Februar mitgeteilt, dass er seinen Ende des Jahres auslaufenden Vertrag bei der Telekom nicht verlängert. Wössner wechselt an die Spitze des deutschen Softwareanbieters CompuGroup, dessen CEO und Mitgründer Frank Gotthardt in den Aufsichtsrat wechselt. Das Unternehmen ist auf Software für das Gesundheitswesen spezialisiert.

(vbr)