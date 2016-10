Schon vor dem morgen beginnenden OpenStack Summit in Barcelona gibt es erste Partnerschaften zwischen Telekommunikationsanbietern und OpenStack-Experten..

In ein paar Stunden beginnt im spanischen Barcelona die Herbstversion des OpenStack Summit. Die Veranstaltung wirft aber schon ihre Schatten durch die Ankündigung neuer Partnerschaften und Kooperationen voraus. Das Muster heißt dabei: Großes und bekanntes Telekommunikationsunternehmen arbeitet nun enger mit einem der üblichen Verdächtigen aus dem Umfeld der freien Wolke zusammen.

Den Anfang machte Ende voriger Woche Miranits, die ihre Cloud-Expertise erst im September mit der Übernahme von Übernahme von TCP Cloud verstärkt hatten. Der OpenStack-Dienstleister aus dem kalifornischen Sunnyvale macht nun gemeinsame Sache mit dem japanischen Telekommunikationsgiganten NTT Com. Beide wollen ein vollständig verwaltetes, privates OpenStack für die NTT Com Enterprise Cloud und die zugehörigen IT-Umgebungen in aller Welt anbieten. Damit ist der japanische Konzern der erste Service-Partner von Mirantis im Bereich Rechenzentren.

Zum Beginn dieser Woche zog Red Hat nach. Die Rothüte gaben eine Technik-Partnerschaft mit dem Telekommunikationsunternehmen Swisscom bekannt. Die Schweizer wollen mit Red Hats OpenStack Platform und auch dem Paket Red Hat Virtualisierung eine "moderne, agile und hochskalierbare" Cloud-Plattform bereitstellen.

Seit etwa einem Jahr ist ein enorm gesteigertes Interesse der sogenannten Telkos an der freien Wolke zu verzeichnen, wobei die zugehörigen Anwendungen als Herausforderung für OpenStack gelten. Die eben erwähnten Partnerschaften "adeln" das Software-Projekt ein bisschen und lassen auf baldige handfeste Resultate hoffen. (avr)