Tesla: Deutsche Kunden sollen für vollen Internet-Zugang zahlen

Der US-E-Autobauer Tesla bittet seine deutschen Kunden ab Mai 2020 für den unbeschränkten Internet-Zugang in seinen Elektroautos zur Kasse. Käufer, die ein Fahrzeug nach dem 1. Juli 2018 erworben haben, sollen dafür im Rahmen der Premium Connectivity eine monatliche Gebühr von 9,99 Euro zahlen. Das geht aus einem Support-Beitrag von Tesla hervor. Die betroffenen Tesla-Besitzer wurden darüber bereits per E-Mail informiert. Bisher war die unbeschränkte Internet-Nutzung in Tesla-Fahrzeugen in Europa kostenfrei. Nicht betroffen sind Kunden, die ihren Tesla vor Juli 2018 erworben haben. In Europa gilt das für die Fahrzeuge Model S und Model X.

Kunden, die ein Model S, Model X, Model Y oder Model 3 mit Premium-Innenraum erwerben, erhalten künftig für einen Zeitraum von einem Jahr einen kostenlosen Zugang auf die Premium-Konnektivität, heißt es bei Tesla weiter. Model 3 mit Standard-Reichweite und Standard-Reichweite plus können die Premium Connectivity lediglich für 30 Tage testen, danach müssen sie das kostenpflichtige Abo abschließen, um weiterhin vollen Internet-Zugang zu haben. Ansonsten bleibt nur die Nutzung im Rahmen der Standard Connectivity.

Kostenfreie Standard-Konnektivität



Das Standard-Paket von Tesla umfasst dann lediglich eine kostenfreie mobile Datenübertragung im Rahmen der Navigation. Andere Funktionen, wie etwa die Live-Verkehrsvisualisierung, Satellitenbildkarten, Video-Streaming, Karaoke-Funktionen und die Nutzung des Webbrowers sind dann nicht mehr über die mobile Tesla-Datenfunkanbindung möglich. Bis auf die Live-Verkehrsvisualisierung und die Satellitenkarten können die anderen Funktionen allerdings über eine WLAN-Verbindung mit einem Mobiltelefon als Hotspot auch im Standard-Paket genutzt werden. Software-Updates landen weiterhin Over-the-Air unabhängig vom Connectivity-Paket über die interne Mobilfunkverbindung auf den Fahrzeugen.

Tesla hatte 2012 in seinen Fahrzeugen einen kostenfreien Internet-Zugang eingeführt, der aber schrittweise eingeschränkt wurde. (olb)