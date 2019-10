Tesla-Manager soll Streetscooter-Absatz ankurbeln

Ein bisheriger Manager des US-Elektroautoherstellers Tesla soll bei der Deutschen Post den Verkauf des Elektrolieferwagens Streetscooter ankurbeln. Peter Bardenfleth-Hansen ist bei der Post-Tochter Streetscooter GmbH seit Montag als Chief Growth Officer für das weitere Wachstum und den Aufbau der internationalen Vertriebsorganisation zuständig, wie das Unternehmen in Aachen mitteilte. Als neuer Technik-Vorstand soll Ulrich Stuhec die Produktentwicklung inklusive autonomes Fahren vorantreiben. Stuhec wechselte von Ford zu Streetscooter.

Ulrich Stuhec (Bild: Deutsche Post)

Die Produktion des Elektrotransporters steckt in den roten Zahlen. Auch in diesem Jahr werde voraussichtlich ein "signifikanter zweistelliger Millionenbetrag" als Verlust anfallen, hatte Post-Chef Frank Appel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt. Die Post wolle kein Autohersteller werden, bekräftigte Appel. Seit längerem erwägt die Konzernspitze daher einen Verkauf der Streetscooter-Sparte oder eine Zusammenarbeit mit einer anderen Firma.

Energie und Logistik für die letzte Meile

Mit Hilfe der beiden neuen Manager solle Streetscooter von einem Fahrzeughersteller zur führenden Energie- und Logistikplattform für die letzte Meile werden, sagte Streetscooter-Chef Jörg Sommer.

Bardenfleth-Hansen war Teil des ersten europäischen Tesla-Teams und "maßgeblich daran beteiligt, das Unternehmen von einem kleinen Start-up zum globalen Schwergewicht in der Elektrofahrzeugproduktion zu formen", schreibt die Deutsche Post. Für Tesla habe er unter anderem Norwegen, Japan und den Nahen Osten erschlossen.

Stuhec habe in leitender Funktion unter anderem die Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge bei der Ford Motor Company in den USA mit vorangebracht. Insgesamt bringe er 25 Jahre Erfahrung in der Automobilentwicklung bei Ford in den USA und Brasilien sowie bei BMW in München mit.

Der Streetscooter Work hat eine Spitzenleistung von 48 kW und eine Dauerleistung von 38 kW. Die Reichweite beträgt 80 km.

(Bild: Deutsche Post DHL)

(mit Material der dpa) / (anw)