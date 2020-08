Tesla: Neue Software erkennt Verkehrsschilder mit Geschwindigkeitsbegrenzung

Der Elektro-Autobauer Tesla hat begonnen, eine neue Softwareversion mit der Versionsnummer 2020.36 auszuliefern. Zu den neuen Funktionen zählen unter anderem Optimierungen zur Erkennung von Ampelanlagen und Verkehrszeichen, dazu nutzt Tesla auch die im Auto verbauten Kameras.

heise online daily Newsletter Keine News verpassen! Mit unserem täglichen Newsletter erhalten Sie jeden Morgen alle Nachrichten von heise online der vergangenen 24 Stunden. Newsletter jetzt abonnieren

Kameras zur Erkennung von Verkehrszeichen

Der Fahrassistent nutzt jetzt die verbauten Kameras, um Verkehrsschilder mit Geschwindigkeitsbegrenzung zu erkennen und will so die Genauigkeit auf lokalen Straßen verbessern. Die erkannten Verkehrszeichen werden auf dem Display angezeigt und können zur Einstellung der maximalen Geschwindigkeit für den Tempomat genutzt werden. Die Geschwindigkeitsbegrenzung kann wie gewohnt auch über die Voreinstellungen eingestellt werden, heißt es in den Versionshinweisen.

Im Vorfeld wurde darüber spekuliert, inwieweit Tesla die GPS-Daten im Vergleich zur tatsächlichen Erkennung der Verkehrsschilder nutzt, um die Geschwindigkeitsbegrenzungen für seinen Autopilot genannten Fahrassistenten zu ermitteln.

Glocke läutet bei grüner Ampel

Die im April als Beta-Version eingeführte Erkennung von Ampeln und Stoppschildern wurde ebenfalls um einen "grünes-Licht-Hinweis" erweitert. So soll eine Glocke ertönen, wenn die Ampel, an der man wartet, auf Grün umspringt. Steht man hinter einem Auto, das sich in Bewegung setzt, soll die Glocke ebenfalls ertönen. Das funktioniert laut einem Bericht von electrek nur, wenn die Ampel- und Stoppschildsteuerung aktiviert und der Tempomat und Autopilot deaktiviert ist.

Tesla weist darauf hin, dass die Glocke nur als Benachrichtigung gedacht ist und die Verantwortung beim Fahrer liegt, die Umgebung zu beobachten und entsprechende Entscheidungen zu treffen. Die Software wird von Tesla in Etappen Over-the-air ausgeliefert und erscheinen in verschiedenen Ländern oft verzögert gegenüber dem Release in den USA.

(bme)