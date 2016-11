Bislang war das Vertriebsnetz von Tesla in Norddeutschland recht dünn. Nun gibt es eine Verkaufsstelle in Hannover. Wir haben das zum Anlass genommen, um das neue Model X auszuprobieren.

Vorschusslorbeeren ist der E-Auto-Hersteller Tesla gewohnt: Schon in den 24 Stunden vor der Präsentation des Model 3 gingen rund 115.000 Vorbestellungen ein, bei denen immerhin 1000 US-Dollar hinterlegt werden müssen. Innerhalb weniger Wochen nach der Präsentation hatte Tesla rund 400.000 Bestellungen für das Model 3 beisammen. Die ersten Wagen sollen Ende 2017 vom Band rollen und dann ab 35.000 US-Dollar zu haben sein – quasi ein Kampfpreis.

Doch so sehr sich Tesla über das Vertrauen hundertausender Kunden freuen dürfte: Autos kaufen die meisten Interessenten üblicherweise nicht im Vorbeigehen und erst recht nicht ungesehen oder ungefahren. Aber gerade in Norddeutschland klaffte eine ziemlich große Lücke in Teslas Händlernetz: Wer mit einem Tesla liebäugelte, konnte bislang nur in einigen größeren Städten einen "Sales Representative" kontaktieren und eine Probefahrt vereinbaren. Für den Besuch eines niedergelassenen Händlers stand eine Reise nach Düsseldorf, Hamburg oder Berlin an. Mit dem am gestrigen Freitag eröffneten Tesla-Store in Hannover verdichtet Tesla sein Vertriebsnetz.

Bild 1 von 24 Tesla Model X (24 Bilder) Tesla eröffnet seine Verkaufsstelle in Hannover.

Der Showroom bietet immerhin Platz für bis zu drei Fahrzeuge. Probefahrten können vor Ort vereinbart werden. Wir nutzten die Möglichkeit, einen Eindruck vom neuen Model X zu bekommen, der nach einigen Produktionsverzögerungen nun an erste Kunden ausgeliefert wird.

Die Flügeltüren sind zweifelsohne der Hingucker beim Model X.

Das versprechen von Elon Musk, keine langsamen Autos zu bauen, gilt auch für das Model X: Der rund 2,5 Tonnen schwere Geländewagen marschiert, je nach Motorisierung, in drei bis maximal sechs Sekunden von Null auf Hundert – und das dank E-Antrieb nahezu lautlos. Trotz der üppigen Abmessungen von 5,04 Metern in der Länge und 2,27 Metern in der Breite fühlt sich das Model X wendig und agil an. Je nach Akku verspricht Tesla eine Reichweite von 417 bis 542 Kilometern. Mit einem Grundpreis von rund 100.000 Euro ist das Model X jedoch kein Schnäppchen.

Einen umfangreichen Test und Fahrbericht des Model X finden Sie auf heise Autos. (spo)