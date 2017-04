(Bild: Tesla)

Im ersten Quartal hat der Elektroautohersteller 69 Prozent mehr Autos ausgeliefert als im Vergleichszeitraum 2016.

Tesla hat zwischen Januar und Ende März 25.418 Fahrzeuge den Kunden übergeben. Dies seien 69 Prozent mehr als vor einem Jahr, teilte das Unternehmen am Sonntagabend in Palo Alto mit. Es ist zudem ein Rekordwert und etwas mehr als Experten erwartet hatten. Rund 13.450 Stück der ausgeleiferten E-Autos waren Model S, rund 11,550 Model X.

Damit liegt Tesla auf gutem Weg, das Ziel von 50.000 Auslieferungen in den ersten sechs Monaten zu erreichen. 4650 Fahrzeuge, die Ende des ersten Quartals auf dem Weg zu ihren neuen Besitzern waren, werden im zweiten Quartal mitgezählt.

Ehrgeiziges Ziel von Tesla

Zuletzt hatte Tesla einige Mal bei der Zahl der ausgelieferten Autos wegen Produktionsproblemen enttäuscht. Tesla-Chef Elon Musk will den Hersteller zu einem Massenproduzenten ausbauen. Entscheidender Schritt dazu soll der Start der Produktion des Modells 3 im Juli sein – ab September soll dann die Serienfertigung laufen. Dieser Typ soll in höherer Stückzahl hergestellt und billiger als die bisherigen Modelle sein. Im kommenden Jahr will Tesla die gesamte Produktion auf 500.000 E-Autos hochfahren.

Experten stufen dies als ehrgeiziges Ziel ein. Ob Tesla dies erreicht, hängt viel von der Akku-Produktion ab. Akkus will der Konzern in der Gigafactory künftig selbst in großer Stückzahl herstellen.

