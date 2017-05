(Bild: Tesla)

Der Elektroauto-Hersteller Tesla hat ein Formular für Vorbestellungen seiner Solar-Dachziegel Solar Roof freigeschaltet. Auch in Deutschland haben Kunden die Möglichkeit, die Module anzuzahlen.

Die im Oktober 2016 vorgestellten Solar-Dachziegel "Solar Roof" von Tesla sind ab sofort auch in Deutschland vorbestellbar. Die Besonderheit der Photovoltaikmodule ist die Optik: Sie lassen sich auf dem Dach nicht von gewöhnlichen Dachziegeln unterscheiden und sind entweder strukturiert oder glatt in dunkelgrau erhältlich. Je nach Strombedarf des Haushalts wird nur ein vorher berechneter Teil der Dachfläche mit den Modulen ausgestattet, der Rest besteht aus optisch identischen Dachziegeln – der Strom fließt nach Teslas Plänen sowohl ins Stromnetz als auch in den Haus-Akku Powerwall 2, der über eine Kapazität von 14 kWh verfügt. Die gesamte Installation und Eindeckung des Daches übernimmt Tesla ebenfalls.

Aktuell können deutsche Kunden die Ziegel gegen eine Anzahlung von 930 Euro vorbestellen. Einen genauen Termin für den geplanten Auslieferungstermin hierzulande nennt der Hersteller noch nicht, die Reihenfolge der Vorbestellungen ist aber entscheidend. Auch beim Quadratmeterpreis fehlen noch Preise für den deutschen Markt. In den USA sollen die Ziegel 21,85 US-Dollar pro Quadratfuß (0,093 Quadratemeter) kosten. Bis zum endgültigen Abschluss des Kaufvertrags können Kunden nach Herstellerangaben vom Kauf zurücktreten und das angezahlte Geld erstattet bekommen.