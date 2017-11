Ein Mann fährt auf der Autobahn 81 bei Abstatt in einem Auto, das als Prototyp für autonomes Fahren genutzt wird. (Bild: dpa, Daniel Naupold/Archiv)

Eins von mehreren Projekten zum autonomen Fahren in Innenstädten wird 2018 in Düsseldorf beginnen. 15 Millionen Euro werden dafür investiert.

Das automatisierte Fahren wird von Sommer 2018 an in Düsseldorf unter realen Bedingungen erprobt. Nach Angaben des Landesbetriebs "Straßen.NRW" sollen im Rahmen eines Pilotprojekts Testfahrzeuge ab dem dritten Quartal im nächsten Jahr auf die Strecke gehen. Derzeit werde der Bereich aufgebaut. "Straßen.NRW" liefert für den Düsseldorfer Testbereich die telematische Infrastruktur mit digitalisierten Karten, Warnhinweisen, Überholverboten und Höchstgeschwindigkeiten.

Eine Übersicht der Teststrecke (Bild: Stadt Düsseldorf )

Die Strecke verläuft vom Autobahnkreuz Meerbusch über die A57, die A52 und in Düsseldorf über eine Bundesstraße, einen Autotunnel und eine Rheinbrücke bis in den Stadtteil Friedrichstadt. Das Projekt steht unter Federführung der Stadt Düsseldorf und hat ein Volumen von fast 15 Millionen Euro. Davon werden neun Millionen vom Bundesverkehrsministerium gefördert.

Neue Teststrecken werde es im nächsten Jahr auch in Berlin, dem bayerischen Bad Birnbach und auf Sylt geben, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Donnerstag in Berlin mit. In den Autos sei immer ein Fahrer anwesend, der letztlich verantwortlich bleibe. Selbstfahrende Autos verarbeiten eine ungeheure Menge von Informationen: Dazu gehören unter anderem eine bordeigene Sensorik, Straßenkarten, das Erfassen anderer Fahrzeuge und der Verkehrsregelung. (dpa) / (axk)