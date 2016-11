(Bild: Instagram)

Hersteller können ihre Instagram-Beiträge künftig auch mit Shopping-Links ausstatten. Ein Testlauf soll nächste Woche in den USA beginnen.

Instagram will es Unternehmen einfacher machen, Produkte über die Foto-Community zu verkaufen. Anbieter sollen künftig Nutzer direkt zu ihren Produkten führen können. Dazu will das Netzwerk in der nächsten Woche einen Probelauf mit 20 Marken in den USA beginnen. Zu den Teilnehmern zählen unter anderem Kate Spade, JackThreads und Warby Parker.

Tags mit Preisangaben und Produktdetails

Die 20 Hersteller können ihre Beiträge beim Testlauf mit dem Icon "Tap to view" in der unteren linken Bildecke versehen. Tippt der Nutzer darauf, erscheinen auf dem Bild mehrere Tags zu den abgebildeten Produkten. Hersteller können bis zu fünf dieser Tags mit Preisangaben auf dem Bild verteilen. Ein Fingertipp auf diese Tags öffnet eine Seite mit Produktinformationen und einem größeren Produktbild. Ein weiterer Fingertipp auf den Link "Shop Now" öffnet schließlich den Online-Shop des Anbieters im Web-Browser.

Bisher mussten Instagram-Nutzer die Suchmaschine bemühen, um anhand der verwendeten Hashtags oder über den Bildkommentar ein Produkt im Online-Shop des Anbieters aufzuspüren. Das neue Shopping-Feature auf Instagram soll den Kauf der beworbenen Produkte vereinfachen.

Vorerst nur für iOS-Nutzer in den USA

Der Testlauf in den USA bleibt vorerst nur ausgewählten Nutzern der iOS-App vorbehalten. In den nächsten Wochen soll die Funktion auf weiteren Plattformen und weltweit zur Verfügung stehen. Ein konkreter Starttermin für Deutschland ist allerdings noch nicht bekannt. Instagram will die Shopping-Features außerdem mit Produktempfehlungen und der Möglichkeit ausbauen, Produkte zur späteren Ansicht zu speichern. (anw)