PS4-Spiel "The Last of Us 2" auf unbestimmte Zeit verschoben

Zwar fallen nicht die Worte Coronavirus oder Covid-19, aber die globale Krise wird als Grund für eine erneute Verschiebung von The Last of Us 2 genannt. Entwickler Naughty Dog spricht von einer schweren Entscheidung für das komplette Team, das bis zuletzt unter Hochdruck und vielen Überstunden an der Fertigstellung des Titels gearbeitet habe. Abgesehen von ein paar kleinen Bugs sei das Spiel fertig.

The Last of Us 2 - Trailer (bisheriger Release) (Quelle: Naughty Dog)

Über Twitter teilt Sony unterdessen nicht nur die Verschiebung von The Last of Us 2, sondern auch Iron Man VR mit. Die globale Krise würde den Spielern nicht die Grundvoraussetzungen geben, um die Spiele gebührend zu erfahren.

Im zweiten Last-of-Us-Teil übernimmt der Spieler die Kontrolle von Ellie. Die Teenagerin aus Teil 1 ist mittlerweile 19 und scheint basierend auf den Eindrücken aus den ersten Trailern auf einem Rachefeldzug zu sein. Wann genau The Last of Us 2 nun erscheinen soll, bleibt ungewiss. Naughty Dog und Sony wollen abwarten. (wie)