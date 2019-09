The Last of Us Part 2: Ellies Rachefeldzug beginnt im Februar 2020

The Last of Us Part 2 erscheint am 21. Februar 2020 für die Playstation 4. Das verraten Sony und Entwickler Naughty Dog in einem neuen Trailer zum Actionspiel, der nun nach relativ langer Funkstille um das Actionspiel erschienen ist. Das Video macht da weiter, wo die anderen Trailer aufgehört haben: Es ist düster und ausgesprochen brutal.

Trailer zu The Last of Us Part 2 (Quelle: Naughty Dog)

Der Clip fasst noch einmal die Story zusammen, die sich Fans bereits aus zuvor veröffentlichten Infos zusammengereimt hatten. Ellie, die junge Nebenprotagonistin aus dem ersten Teil, ist 19 und Teil einer Survivor-Gesellschaft in der Zombie-Apokalypse. Nachdem ihre Partnerin offenbar von einer verfeindeten Gruppe getötet wird, schwört sie Rache. Neben der Bekämpfung von Zombies scheint es in Teil 2 also auch Menschen an den Kragen zu gehen.

Im Trailer ist erstmals auch der Protagonist aus dem Vorgänger zu sehen: Joel ist sichtbar gealtert, obwohl zwischen Teil 1 und 2 gerade einmal 5 Jahre liegen. Offenbar wird er Ellie in Teil 2 bei ihrem Rachefeldzug unter die Arme greifen.

Von Crash Bandicoot zu Uncharted

Mit dem Release im Februar 2020 dürfte The Last of Us Part 2 der letzte große Sony-Exklusivtitel werden, der für die PS4 erscheint – der Release der PS5 wird im kommenden Jahr erwartet. Die bisher veröffentlichten Spielszenen aus The Last of Us Part 2 versprechen eines der wohl letzten großen Grafik-Highlights dieser Konsolengeneration. Es ist wahrscheinlich, dass andere Sony-Studios bereits an Spielen für die PS5 arbeiten.

Entwickler Naughty Dog gehört seit 2001 zu Sony und produziert ausschließlich hochkarätige Exklusivtitel für die Spielkonsole. Einen Namen machte sich das Studio mit Spielen wie Crash Bandicoot, mittlerweile ist Naughty Dog vor allem für die Uncharted-Reihe bekannt. (dahe)