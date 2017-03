(Bild: c't)

Die c't-Redaktion hat sich durch den neuen Zelda-Teil gekämpft und gerätselt: Der Titel ist ein Höhepunkt der Spielserie. Doch technisch läuft nicht alles rund. Zudem braucht man keine Switch für das Spiel: Es gibt auch eine Wii-U-Version.

Wenn eine neue Spielkonsole startet, sind die zum Start erhältlichen Spiele extrem wichtig: Schließlich ist die Software der Hauptgrund, warum man bereit ist, hunderte von Euros für ein neues Gerät zu investieren. Zum Start von Nintendos neuer Konsole Switch lasten hohe Erwartungen auf dem Launchtitel "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". Der c't-Test zeigt, dass der Titel ein Meisterwerk ist. Bei der Grafik muss man aber mit Einschränkungen leben.

Erfrischend ist, dass der neue Teil mit altbekannten Spielmechaniken bricht und Spielern erstmals in der Serie eine offene Welt als Spielplatz anbietet. Diese kann man frei erkunden und zum Beispiel dank einer Physik-Engine entsprechende Rätsel lösen. Die Hauptgeschichte löst wiederum ein Gähnen aus und Serien-Bösewicht Ganon hat es mal wieder auf Hyrule abgesehen. Dennoch ist die Story zum Teil dramatisch und packend inszeniert.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Technisch dezent veraltet

Lesen Sie dazu auch: Nintendo Switch im Test: Kann Nintendos neue Hybrid-Spielkonsole überzeugen?

Spielerische Freiheit in The Legend of Zelda: Breath of the Wild



Die Spielwelt wirkt ungemein atmosphärisch und die Grafik erinnert an ein märchenhaftes Ölgemälde. In Kombination mit der stimmungsvollen Musik und den passenden Umgebungsgeräuschen fällt es schwer, davon nicht angetan zu sein. Da der Titel aber bereits 2013 für die leistungsschwächere Vorgänger-Konsole Wii U angekündigt wurde, ist die Grafik nicht auf der Höhe der Zeit. Die Switch ist zwar leistungsfähiger, dennoch wirken die Texturen insgesamt unscharf. Zudem ruckelt der Titel im TV-Modus der Switch zuweilen leicht. Spielt man mobil auf dem Tablet, läuft alles flüssig.

Die Performance-Probleme deuteten sich bereits auf Präsentationen der Konsole an und haben sich nun im finalen Test bestätigt. Klar ist jetzt auch, dass die Switch Zelda intern mit 900p-Auflösung berechnet und dieses Signal hochskaliert in Full HD an TVs weiterreicht.

Lesen Sie den ausführlichen Test online bei c't: