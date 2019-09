The Surge 2 angespielt: Soulsborne für Tüftler

Deck 13 legt mit The Surge 2 ordentlich nach. Die Frankfurter liefern eine in allen Belangen verbesserte Fortsetzung des Actionspiels, die selbst eingefleischte Soulsborne-Fans verzückt. Wem die Geschichten aus Anor Londo zu rätselhaft waren oder wer sich in Yharnam zu sehr gegruselt hat, wird mit dem Science-Fiction-Soulsborne aus deutschen Landen bestens unterhalten werden.



Härter, größer, besser



Nach einer Katastrophe wird die Stadt Jericho City unter Quarantäne gesetzt. Mordende Banden durchstreifen die Stadt, während das Flugzeug unseres zukünftigen Helden abstürzt. Er erwacht in einem Krankenhaus, schwingt sich in ein waffenstarrendes Exoskelett und macht sich auf die Suche nach seiner Tochter, die den Absturz überlebt hat und entführt wurde.



Aus dieser Story heraus entwickelt sich ein Mix aus Hack’n Slay und Action-Rollenspiel, der im Vergleich zum Vorgänger deutlich abwechslungsreicher ist. Wirkte das erste Abenteuer noch sehr eintönig, so bietet die Fortsetzung mehr Gegnertypen und Bosse. Auch die Spielorte sind mit Trümmerlandschaften oder einem Stadtpark variantenreicher geworden. Geblieben ist das verschlungene Leveldesign, das an jeder Ecke Abkürzungen anbietet, die die Spieler aber erst freischalten müssen. Warum die Entwickler aber auf eine Mini-Map verzichtet haben, bleibt wohl ihr Geheimnis.



Soulsborne mit einem cleveren Kniff



Das Spiel an sich ist ein typisches Soulsborne mit unerbittlichen Kämpfen, bei denen jeder noch so kleine Fehler das Ende bedeuten kann. Im Vergleich zu Dark Souls ist das Kampfsystem aber nuancierter, denn die Spieler können fast jedes Körperteil des Gegners anvisieren und seine Rüstung durchbrechen, um ihn zu schwächen. Sinkt seine Lebenskraft unter ein kritisches Maß, kann er durch einen Finishing Move schnell besiegt werden. Besonders bei den Bosskämpfen entstehen so lange und mehrstufige Kämpfe, die an Spiele wie Vanquish oder Dead Space erinnern.

Bild 1 von 5 The Surge 2 (5 Bilder) Fast jedes Körperteil des Gegners kann in The Surge 2 gezielt attackiert werden.

(Bild: Deck 13)





Dieses Auseinandernehmen des Gegners bringt aber nicht nur Vorteile im Kampf. Konzentrieren sich die Spieler nämlich auf ein bestimmtes Körperteil steigt die Chance auf wertvolle Beute. Diese kann dann in einer so genannten Med Bay mit der Währung Tech Scrap zu einer Waffe oder Rüstung umgebaut oder aufgewertet werden. Da es keine festen Charakterklassen gibt, können die Spieler an unterschiedlichen Sets tüfteln und zwischen unterschiedlichen Nahkampfwaffen und Rüstungen wählen. Die Möglichkeiten sind vielfältig und nicht selten muss das Set auch auf den entsprechenden Gegnertyp angepasst werden. Mit dabei ist immer eine Drohne, die Gegner angreift oder sich in Computersysteme hackt.



Ähnlich wie in Diablo entsteht in The Surge 2 eine Sammelwut, durch die sich die Spieler immer wieder in risikoreiche Kämpfe stürzen, um an wertvolle Ersatzteile zu kommen. Dadurch können die Spieler den ohnehin schon knackigen Schwierigkeitsgrad freiwillig anheben, denn wie schon in Dark Souls gilt auch hier: wenn man stirbt, sind mühsam gesammelte Ressourcen weg. Nur wer es unter Zeitdruck zum Ort des Todes schafft, kann die Beute wieder einsacken.

Fazit



The Surge 2 verbindet gekonnt knackige Soulsborne-Spiele mit der Sammelwut eines Diablo zu einem motivierenden Hack’n'Slay-Looter, der trotz allem Frust zum Weiterspielen einlädt. Im Vergleich zum Vorgänger ist die Spielwelt größer geworden, während die Gegner an Anspruch zugelegt haben. Das Kampfsystem ist durchdacht, aber nicht überladen und spielt sich flüssig. Gerade Neueinsteigern in die Welt der bockschweren Actionspiele dürfte diese spielerische Zugänglichkeit entgegenkommen. Was fehlt, ist eine spannende Story, die über mehr als ein paar Standardklischees verfügt. Das ist aber Meckern auf hohem Niveau: The Surge 2 ist ein hochmotivierendes Actionspektakel aus Deutschland.

The Surge 2 ist am 24. September für Windows, PS4 und Xbox One erschienen. Das Spiel kostet ca. 50-60 Euro. USK ab 18. Für unseren Artikel haben wir haben wir ein paar Stunden die PS4-Version gespielt. (dahe)