In New York kann man seit dem vergangenen Juli auf Geisterjagd gehen - in der VR-Spielhalle The Void. Nun öffnet in Dubai ein zweites Center die Pforten.

Bei Madame Tussaud's in New York kann man seit Juli auf Geisterjagd gehen. "Ghostbusters: Dimension" ist die Hauptattraktion der VR-Spielhalle "The Void", die bislang weltweit einzigartig war. Bald aber gibt es ein zweites Center in Dubai: Am 24. März können Besucher dort in die Haut der Ghostbusters-Stars schlüpfen, ab dem 23. März kann man sich dafür anmelden.

Bei The Void wird die virtuelle Realität mit der echten Umgebung verbunden: Man kann reale Objekte ertasten, die auch in der virtuellen Umgebung vorhanden sind. Bewegungen werden präzise getrackt. Vibrationswesten sorgen sogar dafür, dass man die Geister nicht auf die leichte Schulter nimmt: Wird man angegriffen, bekommt man das auch zu fühlen. Diese Kombination könnte man auch als Mixed Reality bezeichnen, The Void selbst spricht sogar von "Hyper Reality".

Bild 1 von 4 Screenshots von "Ghostbuster Dimensions" (4 Bilder) Die Screenshots von "Ghostbuster Dimensions" deuten darauf hin, dass es bei der VR-Experience zum Film eher gruselig als lustig zugeht.

c't hatte die Möglichkeit, eine Demo im The-Void-Firmenzentrum in Utah auszuprobieren. Das Fazit fiel ausgesprochen positiv aus. (dahe)