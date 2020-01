The Witcher 3: Höhenflug auf Steam nach Start der Netflix-Serie

The Witcher 3 wird auf Steam gerade so viel gespielt wie seit dem Start im Mai 2015 nicht mehr. Statistiken von Steamcharts zufolge wurde das Fantasy-RPG von CD Projekt Red in den vergangenen 30 Tagen von durchschnittlich 30.000 Spielern gleichzeitig gezockt. Zu Stoßzeiten waren in diesem Zeitraum 102.000 Steam-Nutzer gleichzeitig in der Witcher-Welt unterwegs – etwa 10.000 mehr als zum Start vor knapp 5 Jahren.

Die Steamcharts-Statistiken sind inoffizielle Schätzungen der Spielerzahlen von Videospielen auf der PC-Plattform Steam. Diese Zahlen sind nicht zwangsläufig komplett akkurat, stellen aber eine gewisse Vergleichbarkeit sicher. Das erst im Dezember auf Steam erschienene Red Dead Redemption 2 hinkt dem deutlich älteren The Witcher 3 laut Steamcharts etwa knapp hinterher – zumindest auf Steam.

Die Renaissance hat das Action-RPG von CD Projekt wohl in erster Linie der Netflix-Serie The Witcher zu verdanken, deren erste Staffel im Dezember erschienen ist. Die Netflix-Serie behandelt die Geschichte aus den Büchern von Andrzej Sapkowski, spielt zeitlich also vor den Geschehnissen der Witcher-Trilogie des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt Red. Man merkt der Serie trotzdem an, dass sie sich von den Hit-Videospielen hat inspirieren lassen. Henry Cavill, der die Hauptfigur des Hexers Geralt spielt, ist bekennender Fan der Spielereihe und hat den dritten Teil eigenen Angaben zufolge gleich mehrfach durchgespielt.

CD Projekt behält Witcher-Lizenz

Mit seiner atmosphärischen Spielwelt und seinen zahlreichen hochwertigen Quests gilt The Witcher 3 als eines der besten Rollenspiele des vergangenen Jahrzehnts. Nach dem Release im Mai 2015 brachte CD Projekt mit "Hearts of Stone" und "Blood and Wine" zwei umfassende Erweiterungen auf den Markt.

Wie es mit der Hexer-Saga auf PC und Konsolen weitergeht, ist derzeit offen. Die Spiele-Trilogie brachte die Saga um Hexer Geralt zu Ende, eine Fortsetzung ist nicht angekündigt. CD Projekt arbeitet derzeit an Cyberpunk 2077.

Im Dezember hat sich Entwickler CD Projekt allerdings mit dem Witcher-Autoren Andrzej Sapkowski erneut auf die Lizenzvergabe geeinigt. Sapkowski hatte zuvor beklagt, zu wenig Geld für seine Lizenz bekommen zu haben. CD Projekt besitzt weiterhin die Rechte an der Marke "The Witcher" für Spiele, Comics, Brettspiele und Merchandising-Artikel. (dahe)