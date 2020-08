"The Witcher": Mobilspiel nach dem Vorbild von "Pokémon Go" angekündigt

CD Projekt arbeitet an einem Mobilableger der beliebten "The Witcher"-Reihe. "The Witcher: Monster Slayer" schneidet sich offensichtlich ein ganz großes Stück beim Mobil-Hit "Pokémon Go" ab: Mit dem Handy ziehen Spieler in die echte Welt, wo sie mit dessen AR-Funktionen Monster orten und besiegen.

Gegnertypen in "The Witcher: Monster Slayer" (Bild: CD Projekt)

"The Witcher: Monster Slayer" soll laut CD Projekt auch die aktuelle Uhrzeit und die Wetterbedingungen in die Kämpfe einberechnen. Um eine Chance zu haben, müssen Spieler wie in den Rollenspielen für PC und Konsolen die passenden Tränke und Öle vorbereiten und ihre Spielfigur hochleveln.

Die eigentlichen Kämpfe sollen dann in einer First-Person-Perspektive auf dem Handy-Display stattfinden – auch das kennt man bereits von "Pokémon Go". CD Projekt verspricht außerdem eine Story mit verschiedenen Quests, die ebenfalls von den "The Witcher"-Rollenspielen inspiriert sein sollen. Die Geschichte selbst soll vor dem Auftakt der Konsolenspiel-Trilogie stattfinden.

Bekannte Monsterdesigns

Entwickelt wird das Spiel vom Studio Spokko, das zu CD Projekt gehört und sich auf Mobilspiele spezialisiert. Das Design der Monster wird allen "Witcher"-Fans bekannt vorkommen: Spokko orientiert sich offenbar komplett an den beliebten Rollenspiel-Vorlagen. Auf den ersten Screenshots ist zum Beispiel ein Waldschrat (englisch "Leshen") prominent zu sehen. Auch weitere Monster wie zum Beispiel Trolle scheinen 1 zu 1 aus "The Witcher 3" übernommen worden zu sein.

"The Witcher: Monster Slayer" soll sowohl für Android als auch für iOS erscheinen. Nähere Informationen zu den Hardware-Voraussetzungen nennt CD Projekt noch nicht. So bleibt vorerst offen, ob man das Spiel auch ohne Augmented-Reality-Funktionen spielen kann. Angaben zum Finanzierungsmodell fehlen ebenfalls noch. Den Release-Termin will CD Projekt im Verlauf des Jahres bekanntgeben. (dahe)