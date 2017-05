(Bild: CD Projekt Red)

Der erfolgreichen Computerspielreihe "The Witcher" liegt eine Romanserie des polnischen Autors Andrzej Sapkowski zugrunde. Aus der will Netflix nun eine Serie machen und damit einmal mehr die Geschichte des Geralt von Riva erzählen.

Die durch die erfolgreiche Computerspielreihe "The Witcher" bekannt gewordene Romanserie um den Hexer Geralt von Riva soll nun auch verfilmt werden. Wie Netflix mitteilte, sollen die Romane des polnischen Autors Andrzej Sapkowski in englischer Sprache verfilmt werden. Sapkowski habe eine reiche und einprägsame Welt geschaffen, die gleichzeitig magisch und doch vertraut sei. Man könne nicht begeisterter sein, sie nun für die Netflix-Abonnenten in aller Welt aufarbeiten zu können, teilte das US-Unternehmen mit. Auch Sapkowski zeigte sich erfreut. Er wird als Berater an der Verfilmung beteiligt sein.

Die Romane um Geralt von Riva begannen mit "Wiedźmin" aus dem Jahr 1990 und bildeten die Grundlage für die überaus erfolgreiche Computerspieltrilogie "The Witcher" des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt. Nach den Teilen 1 (2007) und 2 (2011) wurde die wurde 2015 mit dem überaus erfolgreichen und hochgelobten "The Witcher 3: Wild Hunt" abgeschlossen. Im polnischen Fernsehen gab es auch schon eine Verfilmung des Stoffs, auf Netflix dürfte die Geschichte des Hexers aber deutlich mehr Zuschauer erreichen.

(mho)