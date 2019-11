The Witcher: Netflix veröffentlicht neuen Trailer und Starttermin

Der Streaming-Dienst Netflix hat einen neuen Trailer der Serie "The Witcher" veröffentlicht und den Starttermin bekannt gegeben. Die Serie um die Geschichte des Hexers Geralt von Riva startet am 20. Dezember 2019 exklusiv auf Netflix. Die Eigenproduktion des US-amerikanischen Streaming-Anbieters wurde bereits 2017 angekündigt.

Der actionreichen Trailer gibt erste Einblicke in die Person des Hexers und sein Schicksal, Prinzessin Cirilla von Cintra zu beschützen. Grundlage der Serie sind die Bücher des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski. Bekannt wurde "The Witcher" durch die Video-Spiel-Reihe des polnischen Entwicklers und Publishers CD Projekt RED, das aktuell an dem Open-World-Rollenspiel "Cyberpunk 2077" arbeitet.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

The Witcher | Haupt-Trailer Serienstart am 20. Dezember (Quelle: Netflix)

(bme)