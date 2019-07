"The Witcher": Netflix zeigt Teaser der Serie auf der Comic-Con

Die erfolgreiche Computer-Rollenspielreihe "The Witcher" um den Hexer Geralt von Riva wird von Netflix verfilmt. Die Grundlage für die Serie sind aber nicht die Spiele, sondern die Bücher des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski. Auf der Comic-Con in San Diego stellte der Streaming-Dienst nun einen ersten Teaser der Serie vor. Bereits 2017 kündigte Netflix die Verfilmung der Sapkowski-Romane an, der sich erfreut zeigte und als Berater angekündigt wurde. Die erste Staffel der Serie soll laut Medienberichten im vierten Quartal 2019 auf Netflix exklusiv ausgestrahlt werden.

Ursprung der Abenteuer um Geralt von Riva, Cirilla von Cintra, Yennefer von Vengerberg, Triss Merigold und weitere Charaktere war ein Fantasykurzgeschichten-Wettbewerb einer polnischen Zeitung, an dem Sapkowski 1985 mit der Kurzgeschichte "Der Hexer" teilnahm und den dritten Platz erreichte. Der enorme Erfolg in Polen führte zu weiteren Kurzgeschichten und 1990 schließlich zu dem Kurzgeschichtenband Wiedźmin, der 2001 für das polnische Kino und anschließend als Miniserie für das Fernsehen umgesetzt wurde.

The Witcher | Offizieller Teaser | Netflix



Geralt von Riva wird von dem britischen Schauspieler und "Man of Steel (ab 5,99 €)"-Darsteller Henry Cavill dargestellt, der sich als Kenner und Fan der Bücher und Computerspiele von CD Projekt Red bezeichnet. Sapkowski, der laut Medienberichten nie ein Fan von Computerspielen war und die Rechte der Geschichte an den polnischen Spieleentwickler für eine Einmalzahlung ohne eine prozentuale Beeilung an den Einnahmen verkaufte, forderte nachträglich eine Summe von 14 Millionen Euro. Im Februar 2019 sollten beide Parteien im Streit um die finanzielle Vergütung kurz vor einer Einigung gestanden haben. (bme)