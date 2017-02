Interessierte können das Programm der in London stattfindenen Konferenz mitgestalten, indem sie sich an einer anonymen Umfrage beteiligen. Außerdem läuft noch immer die Einreichphase für technischen Vorträge zum Thema künstliche Intelligenz.

Vom 9. bis 11. Oktober 2017 findet in London die Konferenz Minds Mastering Machines (M³) statt. Die vom britischen Nachrichtenportal The Register und von heise Developer ausgerichtete Veranstaltung widmet sich dem großen Themenbereich maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Sie bietet technische Inhalte und spricht Softwareentwickler und -architekten ebenso an wie Data Scientists, Researcher und andere IT-Experten, die sich mit dem Thema beschäftigen.

Um einen Eindruck davon zu bekommen, welche Inhalte von besonderem Interesse sind, haben die Veranstalter eine Umfrage gestartet. Sie umfasst lediglich sechs Fragen und verzichtet auf die Abfrage persönlicher Daten wie der E-Mail-Adresse. Mit der Beteiligung haben Interessierte die Gelegenheit, die Ausrichtung des Programms mitzugestalten.

Wer sich als Speaker bewerben möchte, kann englischsprachige Vorträge über die Seite zum Call for Papers einreichen. Gesucht sind Beiträge mit einer Länge von 45 oder 75 Minuten sowie ganztägige Workshops. Zu den möglichen Themen gehören unter anderem die Programmierung von GPUs und CPUs mit CUDA und OpenCL, der Einsatz von Frameworks wie Caffe, TensorFlow oder Torch und die Anbindung an Big-Data-Technologien beispielsweise über Spark. Ebenfalls gewünscht sind Einblicke in die Funktionsweise künstlicher neuronaler Netze für Deep Learning, technische Grundlagen und auch ethische oder rechtliche Aspekte zum Thema.

