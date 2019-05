ThinkCentre M90n-1 Nano: Ultrakompakter Mini-PC für Firmen

Der ThinkCentre M90n-1 Nano taugt laut Lenovo als vollwertiger Arbeitsplatz-PC für Büros und lässt sich per Vesa-Mount zum Beispiel an der Rückseite eines Monitors oder unter der Tischplatte montieren. Das Gehäuse des Mini-PC (17,9 cm × 8,8 cm × 2,2 cm) ist mit 0,35 Litern Volumen etwas kleiner als ein Intel NUC (0,45 Liter). Im Inneren des ThinkCentre M90n-1 Nano sitzt ein Mobilprozessor vom Typ Core i-8000U mit 15 Watt Thermal Design Power, der auch in flachen Notebook zum Einsatz kommt.

In der Maximalkonfiguration baut Lenovo den Mitte April vorgestellten Quad-Core Core i7-8665U (1,9 GHz, Turbo: 4,8 GHz) ein, der die Fernwartungs- und Managementfunktionen von vPro mitbringt. Es passen zwei NVMe-PCIe-SSDs im M.2-Format sowie bis zu 16 GByte DDR4-RAM hinein.

Zu den Anschlüssen des ThinkCentre M90n-1 Nano gehören unter anderem fünf USB-3.1-Gen-2-Ports mit SuperSpeed+-Tempo (10 GBit/s). Zwei davon sind Typ-C-Buchsen, wovon wiederum eine auch Displaysignale ausgeben kann. Als zweiten 4K-tauglichen Monitoranschluss gibt es beim ThinkCentre Nano einen DisplayPort 1.2.

IoT-Variante ohne Lüfter

Die lüfterlose IoT-Variante des ThinkCentre M90n-1 Nano ist etwas abgespeckt: Lenovo bietet sie nur mit Dual-Core-CPUs der Serien Celeron oder Core i3 an. Zudem bietet sie maximal 8 GByte Arbeitsspeicher. Stattdessen gibt es RS232-Anschlüsse, bei der Core i3-Variante einen zweiten LAN-Port und die Option ein LTE-Modul einzubauen. Wegen der zusätzlichen Kühlrippen ist die IoT-Variante 3,5 cm dick.

Für den ThinkCentre M90n-1 Nano verlangt Lenovo in der Basiskonfiguration 639 US-Dollar. Die IoT-Variante kostet 100 US-Dollar weniger. Beide Mini-Rechner sollen im August in den Handel kommen.

Die IoT-Variante des ThinkCentre Nano ist lüfterlos, aber durch die Kühlrippen etwas größer.

(chh)