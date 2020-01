ThinkPad X1: 2020er-Modelle bringen Detailverbesserungen

Traditionell zeigt Lenovo auf der CES die nächste Modellgeneration seiner Edel-Notebooks ThinkPad X1 Carbon und ThinkPad X1 Yoga. Bei den jüngst präsentierten 2020er-Modellen muss man die Veränderungen zu den Vorgängern allerdings mit der Lupe suchen: Es ändert sich weder etwas am Gehäuse noch an den Schnittstellen oder an den verwendeten Prozessoren – letztere stammen weiterhin aus zehnter Core-i-Generation und 14-Nanometer-Fertigung (Comet Lake-U).

Lenovo ThinkPad X1 Yoga (G5) (Bild: Lenovo)

Stattdessen bringt Lenovo andere Komponenten auf den aktuellen Stand der Dinge – etwa das WLAN-Modul, dass nun Wi-Fi 6 statt Wi-Fi 5 beherrscht, oder ein schnelleres optionales LTE-Modem (aber kein 5G). Zudem stehen in den 2020er-Modellen hellere Privacy-Bildschirme zur Wahl. Die Lautsprecher wurden laut Lenovo renoviert, und die Tastatur bietet als Alternativbelegung von F9 bis F11 nun Tasten zur Steuerung von (Video-)Telefonaten an. Auch strebt Lenovo für beide Baureihen eine Intel-Zertifizierung für das Marketing-Programm Project Athena an; bislang ist nur das ThinkPad X1 Carbon (G7) zertifiziert.

Das ThinkPad X1 Carbon (G8) und das ThinkPad X1 Yoga (G5) sollen ab dem zweiten Quartal 2020 erhältlich sein. Das neue Carbon wird knapp unterhalb von 1800 Euro starten, das Yoga jenseits von 1900 Euro. (mue)