TikTok: U.S. Army untersagt Soldaten die Nutzung auf Dienst-Smartphones

Die U.S. Army hat ihren Soldaten verboten, die chinesische App für Kurzvideos TikTok auf Dienst-Smartphones zu benutzen. Wie das US-Magazin Military.com erfahren hat, sei die App des in Peking ansässigen Unternehmens ByteDance nun offiziell als Sicherheitsbedrohung eingestuft worden. "Es wird als Cyberbedrohung angesehen", sagte Oberstleutnant Robin Ochoa, Sprecherin der U.S. Army. "Wir erlauben es nicht auf Regierungstelefonen."

Bis Ende Oktober hatte die U.S. Army die TikTok-App noch als Instrument genutzt, um neue Soldaten zu rekrutieren. Dann forderten die US-Senatoren Tom Cotton (Arkansas) und Chuck Summer (District of New York) eine Geheimdienstuntersuchung, inwieweit TikTok als nationales Sicherheitsrisiko für die USA einzustufen sei.

Potenzielles Sicherheitsrisiko

Mitte Dezember kam es dann zu einem Umschwung der Bewertung von TikTok durch das US-Verteidigungsministerium. Das Pentagon riet seinen Mitarbeitern in einer Cyber-Awarness-Mitteilung vom 16. Dezember, TikTok nicht mehr auf Diensttelefonen zu benutzen, weil die App "potenzielle Sicherheitsrisiken" aufweise, die bei Verwendung auftreten könnten. Welche das genau sind, bleibt jedoch offen. Die Richtlinien des US-Verteidigungsministeriums weisen darauf hin, aufzupassen, welche Apps auf ein dienstliches Mobiltelefon geladen werden, weil sie möglicherweise die Kommunikation und Daten ausspähen könnten. Deshalb sollen solche Anwendungen sofort gelöscht und TikTok deinstalliert werden, zitiert Military.com die Anweisungen des Pentagon.





Neben der U.S. Army soll auch die U.S. Navy die Richtlinien des Verteidigungsministeriums, TikTok von Dienst-Telefonen zu verbannen, übernommen haben, heißt es bei Gizmodo. Unklar ist derzeit noch, wie der Umgang mit TikTok bei anderen Teilstreitkräften wie den U.S. Marines und der U.S. Air Force gehandhabt wird.



Das Verbot gilt ausschließlich für dienstliche Mobiltelefone, private Telefone der Soldaten sind davon ausgenommen. Bytedance bestreitet, dass die TikTok-App die Kommunikation und Daten ihrer Nutzer ausspäht. (olb)