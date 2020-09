Tinder Swipe Night: Interaktives Spiel startet in Deutschland

Die Tinder Swipe Night soll ein virtuelles Abenteuer sein, bei dem man gleichzeitig auch noch einen Partner oder eine Partnerin finden kann. Das interaktive Spiel startet an diesem Samstag erstmals in Deutschland. Teilnehmer müssen dabei per Swipe Entscheidungen zum Verlauf einer Geschichte treffen. Die läuft in aufwendig produzierten Videosequenzen über den Smartphonebildschirm.

Laut des Spiels schlägt am Samstag ein Asteroid auf der Erde ein. Die Apokalypse grüßt und wenn man schon vor einem solch Panik auslösenden Szenario steht, sinken vielleicht die Ansprüche an einen potenziellen Partner. Aber erstmal muss man per Wischen Antworten geben – auf "moralische Fragen" – und praktische Entscheidungen treffen. Um den Druck zu erhöhen, hat man dafür nur jeweils sieben Sekunden Zeit. Die Ergebnisse haben dann Auswirkung darauf, mit wem man gematcht wird.

Gesprächsstoff Überleben statt Mund-Nasen-Schutz

Die Antworten tauchen außerdem im eigenen Tinder-Profil auf. Dadurch soll es leichter werden, mit einem Match ins Gespräch zu kommen – "abseits von Gesichtsmasken". "Wenn uns die Pandemie etwas gelehrt hat, dann ist es die Kraft einer gemeinsamen Gesprächsgrundlage, die auf geteilten Erfahrungen basiert", schreibt Tinder in einer Pressemitteilung. Das Social-Distancing habe die Mitglieder gesprächiger und kreativer gemacht. Fragwürdig, was die Datingapp unter "kreativ" versteht beziehungsweise, woher der Einblick kommt, dass kreativer kommuniziert wurde. Seit Anfang des Jahres seien 52 Prozent mehr Nachrichten über Tinder verschickt worden, die Anzahl der Swipes stieg um 39 Prozent.

In den USA ist die Swipe Night bereits erprobt worden. Am Samstag, den 12. September um 10 Uhr morgens geht es in Deutschland los, Entscheidungen können bis Sonntag um Mitternacht eingegeben werden. Auch die zwei darauf folgenden Wochenenden kann man das Abenteuer erleben. "Wir glauben, dass während die globale Gesundheitskrise anhält, ein digitales Event wie die Swipe Night für unsere Mitglieder auf der ganzen Welt eine willkommene Abwechslung bringt", sagt Tinder-CEO Jim Lanzone. Die Geschichte ist von Drehbuchautoren geschrieben worden, die auch für Netflix und Facebook Watch arbeiten.

