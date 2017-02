5000 Medaillen werden für die Olympischen und Paralympischen Spiele in drei Jahren gebraucht. Japaner sollen dafür ihren Elektroschrott spenden.

Die vorigen Sommer durchgesickerten Pläne, Medaillen für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in Tokio 2020 aus Elektroschrott herzustellen, sind anscheinend weit fortgeschritten. Das Organisationskomitee der Spiele ruft die japanische Bevölkerung nun auf, ihre kaputten elektronischen Geräte für den Zweck abzugeben, geht aus einer Mitteilung hervor.

Für die 5000 benötigten Medaillen will das Komitee insgesamt 8 Tonnen Metall sammeln, von denen nach dem Produktionsprozess 2 Tonnen übrig bleiben sollen. Damit will es der Verpflichtung aus der Olympischen Agenda für mehr Nachhaltigkeit in allen Phasen der Spiele nachkommen.

Das Organisationskomitee kooperiert dabei mit dem Mobilfunkanbieter NTT Docomo und Japan Environmental Sanitation Center. Diese wollen im April in ganz Japan rund 2400 Sammelboxen aufstellen. Sie sollen stehen bleiben, bis 8 Tonnen Metall zusammengekommen sind.

