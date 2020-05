"Tony Hawk's Pro Skater": Neuauflage kommt für aktuelle Konsolen

Die ersten beiden Teile der kultigen Skate-Spiele "Tony Hawk's Pro Skater" werden neu aufgelegt. Activision hat mit "Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2" überarbeitete Versionen der Originale für aktuelle Plattformen angekündigt, die der Publisher selbst als "Remaster" beschreibt. Sie kommen mit moderner Grafik und mit einem neuen Editor für Tracks und Skater.

Trailer zu "Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2" (Quelle: Activision)

Die Originale kamen 1999 und 2000 in den Handel, die Remaster-Version wird im September auf den Markt kommen. Im Sommer will Activision eine Demo veröffentlichen. Entwickelt wird die Neuauflage von Vicarious Visions, dem Studio, das auch die "Crash Bandicoot"-Spiele mit der "Crash Bandicoot N Sane Trilogy" frisch aufgearbeitet hat.

Activision verspricht, dass "Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2" die Level, Skater-Persönlichkeiten, Tricks und Spielmodi des Originals übernimmt. Dazu kommt ein Editor, mit dem sich eigene Locations und Skater auf die Beine stellen lassen. Tony Hawk selbst war offenbar ebenfalls wieder kreativ involviert – zumindest am Marketing beteiligt sich die Skater-Ikone.

Original-Soundtrack mit Ausnahmen

Die Neuauflage der Kult-Klassiker soll außerdem einen Teil des Original-Soundtracks beinhalten: "Viele" der Songs sollen in "Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2" wieder dabei sein, schreibt Activision in einer Pressemitteilung.

"Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2" ist ein Paket, das aus zwei separaten Remastern bestehen soll – die beiden Titel werden also einzeln gestartet. Allerdings verspricht Entwickler Vicarious Visions Meta-Aspekte, die den Fortschritt über beide Titel hinweg kombinieren. Details stehen noch aus. "Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2" wird am 4. September für PS4, Xbox One, und PC erscheinen und 40 US-Dollar kosten. Die PC-Fassung wird exklusiv im Epic Games Store vertrieben.

(dahe)